https://static.news.ru/photo/e309ae40-a183-11e9-b351-fa163e074e61_1024.jpg Фото: АО «Центр судоремонта „Звёздочка“»

Восстановление глубоководного аппарата после пожара 1 июля начнётся после того, как командование Военно-морского флота России утвердит график работ. Об этом заявил президент Объединённой судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов, которая будет заниматься ремонтом аппарата.

Авария, унёсшая жизни 14 российских подводников, произошла на глубоководном аппарате, предназначенном для изучения придонного пространства и дна Мирового океана в интересах ВМФ РФ, во время его нахождения в Баренцевом море. Главной причиной случившегося назвали пожар в аккумуляторном отсеке.

Ранее News.ru писал, что компенсации выплатят власти Петербурга семьям подводников, погибших 1 июля в Баренцевом море на борту атомной глубоководной станции АС-31 «Лошарик». Распоряжение подписал врио губернатора города Александр Беглов.