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Уголовное дело возбудили после взрыва на химзаводе

Восточный берег/vk.com

происшествия [ версия для печати ]

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту взрыва и пожара на заводе «Полипласт-Северо-Запад» в городе Кингисепп Ленинградской области.

«По факту травмирования пятерых рабочих возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности. Следователи осмотрели место происшествия, изъяли производственную документацию, допросили очевидцев произошедшего. Назначены необходимые судебные экспертизы», — говорится в сообщении ведомства.

Следственный комитет также располагает видеозаписью пожара, произошедшего после взрыва в производственном помещении. По данным следователей, пожар привёл к разрушению двухэтажного кирпичного здания площадью 600 кв. м.

Мощный взрыв произошёл днём 16 января на территории промзоны «Фосфорит». Генеральный директор компании «Полипласт Северо-Запад» Алексей Емельянов заявлял, что причиной инцидента стало нарушение техники безопасности. По предварительным данным, взорвалась бочка с горюче-смазочными материалами.

Между тем местные жители рассказали News.ru о сильной взрывной волне, которая заставила вздрогнуть близлежащие дома. Создавалось ощущение, что дома на Крикковском шоссе и на улице Карла Маркса тряслись до основания. Почувствовали тряску также ученики школ № 1 и № 2. По данным местных жителей, взрывы в промзоне происходят часто и жить в городе становится страшно.


#происшествия #ВЗРЫВ #Ленинградскаяобласть
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