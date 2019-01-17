Уголовное дело возбудили после взрыва на химзаводе

https://news.ru/storage/news/8b75f8567ec275791c6e3498beed1247/b3b442ab-13ae-4e52-b9ae-96c41b3b4dd8_850.jpg Восточный берег/vk.com

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту взрыва и пожара на заводе «Полипласт-Северо-Запад» в городе Кингисепп Ленинградской области.

«По факту травмирования пятерых рабочих возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности. Следователи осмотрели место происшествия, изъяли производственную документацию, допросили очевидцев произошедшего. Назначены необходимые судебные экспертизы», — говорится в сообщении ведомства.

Следственный комитет также располагает видеозаписью пожара, произошедшего после взрыва в производственном помещении. По данным следователей, пожар привёл к разрушению двухэтажного кирпичного здания площадью 600 кв. м.

Пожар на заводе в г. Кингисеппе сняли камеры наблюдения.



По факту травмирования пятерых рабочих возбуждено уголовное дело. В помещении завода ООО «Полипласт-Северо-Запад» в ходе работ с использованием «болгарки» произошло возгорание готового продукта - суперпластификатора pic.twitter.com/jBXNcJEa6f — Следственный комитет (@sledcom_rf) 17 января 2019 г.

Мощный взрыв произошёл днём 16 января на территории промзоны «Фосфорит». Генеральный директор компании «Полипласт Северо-Запад» Алексей Емельянов заявлял, что причиной инцидента стало нарушение техники безопасности. По предварительным данным, взорвалась бочка с горюче-смазочными материалами.

Между тем местные жители рассказали News.ru о сильной взрывной волне, которая заставила вздрогнуть близлежащие дома. Создавалось ощущение, что дома на Крикковском шоссе и на улице Карла Маркса тряслись до основания. Почувствовали тряску также ученики школ № 1 и № 2. По данным местных жителей, взрывы в промзоне происходят часто и жить в городе становится страшно.