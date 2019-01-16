Очевидцы о взрыве на заводе: «Дом шатался и дрожал»

https://news.ru/storage/news/ba0c7fa892738c941be8868c5ba9cf40/379e2fe2-e928-4792-938e-4fd76b03c796_850.jpg МЧС РФ/РИА Новости

Ударная волна напугала жителей Кингисеппа

Мощный взрыв произошёл днём 16 января в городе Кингисепп Ленинградской области. На территории завода «Полипласт», расположенного в промзоне «Фосфорит», взорвалась бочка с горюче-смазочными материалами. На месте происшествия возник пожар, который быстро был локализован и потушен. В результате инцидента пострадали четыре человека, никто не погиб.

В МЧС заявили, что опасности для экологической обстановки в городе не наблюдается. «Это производство для бетонных смесей. Это нафталин. Не особо, я сказал бы, что опасно», — заявил старший дознаватель отдела надзорной деятельности Кингисеппского района УНД главного управления МЧС Сергей Иванов.

Местные жители обратили внимание на большую ударную силу взрыва. Было непохоже, что взорвалась всего лишь бочка: создавалось ощущение, что дома на Крикковском шоссе и на улице Карла Маркса тряслись до основания. Ученики школ № 1 и № 2 почувствовали тряску и испугались.

News.ru связался с несколькими очевидцами произошедшего, которые описали момент взрыва. МЧС РФ/РИА Новости

Наталия живёт в доме возле рынка Кингисеппа.

«Сильно тряхнуло дом. Микроволновка зашаталась на столе… Далее я услышала сирену пожарной машины», — рассказывает она. По словам женщины, от произошедшего она пребывала в шоке.

Сергей тоже почувствовал ударную волну: «Проживаю на восьмом этаже. Трясло в течение нескольких секунд — мама не горюй. Выглянул в окно, в районе промзоны „Фосфорит“ увидел клубы дыма».

«От взрыва тряхнуло так сильно. Было страшно. Посмотрела в окно — в саду детей всех с улицы увели в здание», — рассказывает местная жительница Виктория.

По сообщениям местных жителей, взрывы им приходится слышать довольно часто. То грозные звуки раздаются над расположенными рядом с городом карьерами, то происходит утилизация.

«Недалеко от города, на полигоне, иногда проводят утилизацию снарядов. Я подумал, что опять они, но от них так сильно не трясло», — говорит Сергей.

«Думал, „Фосфорит“ переборщил с зарядом — но они обычно два взрыва делают», — вторит ему Лиам.

МЧС РФ/РИА Новости

По словам Виктории, жить в городе становится страшно: «В Туганах вечно что-то взрывают и трясёт… Ощущение, что вокруг промзона сплошная и одна химия».

Между тем, прокуратура Ленинградской области проводит проверку по факту взрыва. «В ходе проверки прокуратурой будет дана оценка соблюдения правил противопожарной, промышленной безопасности и иных требований законодательства при осуществлении деятельности предприятием ООО „Полипласт Северо-Запад“», — говорится на сайте ведомства. Генеральный директор компании «Полипласт Северо-Запад» Алексей Емельянов сообщил «Фонтанке», что причиной инцидента стало нарушение техники безопасности.

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