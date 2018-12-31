Тысячи литров контрафактной водки конфискованы на Урале

Полицейские Новоуральска совместно с сотрудниками ФСБ провели рейд, в ходе которого обнаружили крупный склад с немаркированным алкоголем. Контрафакт может принадлежать одному из местных предпринимателей.
Нелегальная продукция включает в себя 11 видов водки, а также коньяк и бренди. Общий объём составляет 73 тысячи литров, а стоимость превышает 1,7 миллиона рублей.
Весь контрафакт конфискован. По факту его обнаружения возбуждено уголовное дело по статье о производстве, хранении и сбыте продукции без обязательной маркировки в особо крупном размере. Полиция устанавливает, в какие магазины поставлялась нелегальная алкогольная продукция, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области.
Ранее News.ru писал о похожем происшествии в Иркутске. Там правоохранители предотвратили поступление в торговые точки более 100 тысяч литров фальшивого алкоголя. Полицейские провели десятки обысков и задержали 19 человек, подозреваемых в изготовлении и сбыте контрафакта.