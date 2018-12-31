Тысячи литров контрафактной водки конфискованы на Урале

https://news.ru/storage/news/9589fc01cd6e1ff1c94dad2c900df81d/33b383e0-8ce9-4f05-861a-ec6dffd1ceaa_850.jpg GRZEGORZ MICHALOWSKI/Polska Agencja Prasowa/Global Look Press

Полицейские Новоуральска совместно с сотрудниками ФСБ провели рейд, в ходе которого обнаружили крупный склад с немаркированным алкоголем. Контрафакт может принадлежать одному из местных предпринимателей.

Нелегальная продукция включает в себя 11 видов водки, а также коньяк и бренди. Общий объём составляет 73 тысячи литров, а стоимость превышает 1,7 миллиона рублей.

Весь контрафакт конфискован. По факту его обнаружения возбуждено уголовное дело по статье о производстве, хранении и сбыте продукции без обязательной маркировки в особо крупном размере. Полиция устанавливает, в какие магазины поставлялась нелегальная алкогольная продукция, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области.

Ранее News.ru писал о похожем происшествии в Иркутске. Там правоохранители предотвратили поступление в торговые точки более 100 тысяч литров фальшивого алкоголя. Полицейские провели десятки обысков и задержали 19 человек, подозреваемых в изготовлении и сбыте контрафакта.