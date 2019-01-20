Россиянин врезался в столб, пытаясь избежать ДТП

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Маршрутное такси врезалось в столб в Санкт-Петербурге. Авария произошла на Таллинском шоссе.

По предварительной информации, водитель пытался уйти от столкновения с другим автомобилем и потерял контроль над автобусом, пишет РЕН ТВ.

Фото с места ЧП размещено в сообществе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» на сайте «ВКонтакте».

Информация о пострадавших пока не поступала.

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