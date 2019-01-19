Мёртвый водитель совершил ДТП во Владимире

https://news.ru/storage/news/1e4be0877c52208819dedae9f81af681/34170214-2841-427c-b64c-4aa74fa7ef43_850.jpg Сергей Лантюхов/News.ru

Правоохранители Владимира расследуют причины ДТП с участием внедорожника и пешехода. Джип Great Wall насмерть сбил подростка.

Авария произошла на улице Верхняя Дубрава. По предварительным данным, водитель авто умер за рулём, в результате чего неуправляемое транспортное средство сбило ребёнка, пишет РИА Новости.

Ранее News.ru сообщал о дорожном инциденте с пострадавшими в Челябинске. ДТП произошло ночью 19 января 2019 года на улице Братьев Кашириных. Toyota выскочила на «встречку» и протаранила Hyundai. Пассажиры «корейца» получили травмы, среди потерпевших две девочки 2002 и 2009 годов рождения.