USD  66.3309 EUR  75.5841
GOLD1,281 $   Brent62.38 $ Bitcoin3,725.67 $
МОСКВА-5°C18:03
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. происшествия

Мёртвый водитель совершил ДТП во Владимире

Сергей Лантюхов/News.ru

происшествия [ версия для печати ]

Правоохранители Владимира расследуют причины ДТП с участием внедорожника и пешехода. Джип Great Wall насмерть сбил подростка.

Авария произошла на улице Верхняя Дубрава. По предварительным данным, водитель авто умер за рулём, в результате чего неуправляемое транспортное средство сбило ребёнка, пишет РИА Новости.

Ранее News.ru сообщал о дорожном инциденте с пострадавшими в Челябинске. ДТП произошло ночью 19 января 2019 года на улице Братьев Кашириных. Toyota выскочила на «встречку» и протаранила Hyundai. Пассажиры «корейца» получили травмы, среди потерпевших две девочки 2002 и 2009 годов рождения.


#Владимирскаяобласть
самое читаемое
происшествия
Фекалии всплыли в Крещенской проруби в Москве
спорт
Тихонов рассказал, как Логинов принимал допинг


читайте также
происшествия 13:59, 19 января 2019
Бесправный мужчина устроил ДТП в Челябинске
происшествия 13:58, 19 января 2019
Шесть человек пострадали в результате ДТП в Астрахани
происшествия 23:43, 17 января 2019
Полицейский погиб в ДТП с подростком под Тулой
общество 23:47, 16 января 2019
Десятки жителей Владимирской области заболели корью
в мире 19:37, 4 января 2019
Пятеро детей из Луизианы не доехали до Диснейленда
Лента новостей
в мире 18:01
Суд Норвегии арестовал россиянина за нападение
общество 17:59
Матч с Мамаевым и Кокориным в «Бутырке» состоится
в мире 17:59
Авиалайнер самовольно покинул взлётную полосу в Канаде
происшествия 17:56
Движение электричек на участке МЖД восстановили
в мире 17:53
Высокая смертность грозит украинцам исчезновением
Другие новости
происшествия 17:56
Движение электричек на участке МЖД восстановили
происшествия 17:30
Женщина ответит за пьяный дебош в самолёте
происшествия 17:30
Пять человек отравились угарным газом в Балашихе
происшествия 17:02
Хлопок газа произошёл в жилом доме в Архангельске
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top