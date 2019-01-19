Бесправный мужчина устроил ДТП в Челябинске

https://news.ru/storage/news/e054c7e320db7b8d7e28b496495ee5c9/b9a5e402-f155-4d95-ae3d-2f3b519ffd15_850.jpg Булкин Сергей/News.ru

Две иномарки столкнулись в Челябинске. В аварии пострадали четыре человека, в том числе двое детей.

ДТП произошло ночью 19 января 2019 года на улице Братьев Кашириных. Toyota выскочила на встречку и протаранила Hyundai. Пассажиры «корейца» получили травмы, среди потерпевших две девочки 2002 и 2009 годов рождения, пишет РИА Новости.

По информации правоохранителей, за рулём японского автомобиля находился мужчина, лишённый водительского удостоверения.

Ранее News.ru писал, что судья из Краснодарского края Арсен Крикоров сбил девушку на пешеходном переходе в Краснодаре. Инцидент произошёл на пересечении улиц Дзержинского и Тургенева. По словам матери пострадавшей, спустя несколько недель судья вышел с ней на связь. Он стал угрожать, что будет бороться с женщиной, если она «куда-то пойдёт».