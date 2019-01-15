Краснодарский судья сбил девушку и начал ей угрожать

https://news.ru/storage/news/660fed2227b1481afd68871e1bd4f077/287ec8a0-5802-4f74-be0b-5e5309c7f821_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Судья Краснодарского гарнизонного военного суда Арсен Крикоров сбил девушку на пешеходном переходе в Краснодаре. ДТП произошло на пересечении улиц Дзержинского и Тургенева.

По словам очевидцев, судья двигался на своей KIA Optima в крайнем левом ряду. Подъезжая к перекрёстку, он проигнорировал предупреждающий сигнал светофора и совершил наезд на девушку. После этого он выскочил из машины и начал обвинять саму пострадавшую, а также пришедших ей на помощь водителей в мошенничестве — Крикоров заявил, что девушка специально прыгнула под его авто.

Когда пострадавшая позвонила матери, судья понял, что это не «развод», залез в свою машину и уехал. Далеко уйти ему не удалось — очевидцы ДТП догнали и заблокировали его авто. Тогда он начал кричать, что действия граждан — нападение на судью. Прибывшая на место происшествия полиция отказалась принимать к нарушителю какие-либо меры. После этого Крикоров сел в автомобиль и скрылся.

По словам матери пострадавшей, спустя несколько недель судья вышел с ней на связь. Он стал угрожать, что будет бороться с женщиной, если она «куда-то пойдёт». Девушке, которую сбил судья, стали поступать угрозы в социальных сетях. Мать приняла решение написать заявление в полицию.

Женщина отметила, что сотрудники военной прокуратуры не хотели принимать её жалобу, пока она не пригрозила им звонком на горячую линию в Москву.

Сейчас девушке грозит операция на колене. Мать отметила, что её дочь состоит в сборной Краснодарского края по тхэквондо, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

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