https://static.news.ru/photo/768eeba6-a587-11e9-8ffa-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Полиция в Пензенской области проверяет информацию об избиении девочки в ходе конфликта между подростками.

Накануне в социальной сети «ВКонтакте» появился пост, согласно которому 10 июля группа парней от 12 до 14 лет вывела девочку из соседнего населённого пункта к железной дороге и напала на неё. В сообщении говорится, что пострадавшую сначала ударили кулаком, а потом избили ногами и заставили извиниться. Также приложены фотографии, на которых запечатлена драка.

По информации, размещённой в социальной сети, о конфликте между подростками в селе Вазерки Бессоновского района, имевшем место 10 июля, незамедлительно организовано проведение доследственной проверки по статье 116 УК РФ «Побои». В рамках проверки органом следствия будут детально установлены все обстоятельства избиения несовершеннолетней, — заявили в Следственном управлении СК.

Следователи планируют оценить работу органов профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, сообщает РИА Новости .

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