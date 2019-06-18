https://static.news.ru/photo/5afcc0ba-91ab-11e9-8896-fa163e074e61_1024.jpg Александр Шестун Фото: Антон Кардашов/АГН «Москва»

Бывший глава Серпуховского района Московской области Александр Шестун совершил акт членовредительства во время заседания в 235 Военном гарнизонном военном суде. Как сообщила News.ru председатель общественного комитета «Свобода Шестуну» Влада Русина, он порезал себе вены на руке и был госпитализирован.

Перед инцидентом Шестун, который участвовал в заседании по видеосвязи из СИЗО, заявил, что более года подвергается пыткам и избиениям. Кроме того, он отметил, что находится в заточении бездоказательно.

Суд объявил перерыв, и в это время Шестун заявил, что хочет сделать заявление. Александр Вячеславович начал говорить, что суд уже больше года продлевает арест без доказательств, что весь процесс — месть генералов Ткачёва и Дорофеева. Затем он заявил, что у него нет других способов бороться, и в знак протеста порезал себе руку, — сообщила Русина.

По её словам, адвокат был в состоянии шока, а конвоиры сразу подняли тревогу. Врач прибыл через три минуты. В настоящее время состояние бывшего чиновника остаётся неизвестным. По словам Русиной, супруга политика утверждает, что его намеренно доводят до суицида.

Ранее News.ru писал, что церемония венчания Шестуна с его женой Юлией прошла в храме следственного изолятора «Матросская Тишина». Однако экс-политик не смог взять кольцо, так как ношение украшений в учреждении запрещено.