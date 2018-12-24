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Сейсмологи опровергли падение метеорита в Хабаровском крае

Sabirin Manurung/ZUMAPRESS/Global Look Press

происшествия [ версия для печати ]

В районе Бурейской гидроэлектростанции не были зафиксированы какие-либо толчки или взрывы.

По словам официального представителя Бурейской ГЭС Ярослава Коршунова, сейсмологические станции не зафиксировали никаких аномальных явлений, а снижение притока воды в водохранилище станции связано с оползнем.

«Мы не можем подтвердить информацию о землетрясении или падении метеорита, наши сейсмостанции таких данных не зафиксировали», — заявил он.

Ранее News.ru сообщал о том, что крупный метеорит упал на территории Хабаровского края. Небесный объект снёс вершину сопки, скала обрушилась и перекрыла русло реки Бурея. Инцидент произошёл несколько дней назад, однако из-за безлюдности мест узнать о нём удалось не сразу. На Бурейской ГЭС несколько дней отмечали снижение притока в водохранилище, но не могли определить причину.


#ХабаровскийКрай #метеорит
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