Сейсмологи опровергли падение метеорита в Хабаровском крае

https://news.ru/storage/news/e5daacbadd6066dffe3bb3abba4a0e78/8e428417-bd2d-4145-b4d0-679c47dfcfce_850.jpg Sabirin Manurung/ZUMAPRESS/Global Look Press

В районе Бурейской гидроэлектростанции не были зафиксированы какие-либо толчки или взрывы.

По словам официального представителя Бурейской ГЭС Ярослава Коршунова, сейсмологические станции не зафиксировали никаких аномальных явлений, а снижение притока воды в водохранилище станции связано с оползнем.

«Мы не можем подтвердить информацию о землетрясении или падении метеорита, наши сейсмостанции таких данных не зафиксировали», — заявил он.

Ранее News.ru сообщал о том, что крупный метеорит упал на территории Хабаровского края. Небесный объект снёс вершину сопки, скала обрушилась и перекрыла русло реки Бурея. Инцидент произошёл несколько дней назад, однако из-за безлюдности мест узнать о нём удалось не сразу. На Бурейской ГЭС несколько дней отмечали снижение притока в водохранилище, но не могли определить причину.