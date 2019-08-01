https://static.news.ru/photo/1a8e732a-b488-11e9-8eb0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vlsergey/wikipedia.org/CC BY-SA 3.0

Самолёт-амфибия Бе-200 был вынужден приостановить тушение пожара в Якутии из-за сбоя в системе сброса жидкости. Об этом сообщил источник в экстренных службах региона.

Поломка произошла прямо в воздухе. Как сообщает ТАСС , если неисправность не устранят до утра 2 августа, на место ЧП направят другой лайнер.

Минобороны расссчитывает потушить очаги лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке за пять дней. Глава ведомстваы Сергей Шойгу распорядился создать оперативный штаб для координации действий по борьбе с огнём.

Ранее, как писал News.ru, Следственный комитет возбудил первое уголовное дело о халатности во время лесных пожаров. В рамках расследования проводятся обыски в министерстве лесного хозяйства Красноярского края и ГУ МЧС по региону. По предварительным данным, в период с 22 марта по 1 августа 2019 года должностные лица не прибегали к мерам, необходимым для ликвидации лесных пожаров. Из-за этого стихия распространилась на значительные территории.