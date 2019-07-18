Ространснадзор проведёт внеплановую проверку авиакомпании Nordwind в связи с инцидентом в аэропорту Шереметьево.
Ведомство будет проверять перевозчика на предмет соблюдения норм воздушного законодательства, сообщает
В ночь на 19 июля на борту самолёта Boeing 737, принадлежащего Nordwind, произошло задымление. Пассажиры были эвакуированы с помощью надувных трапов. При этом восемь человек получили травмы. Двое из них были госпитализированы.
Ранее News.ru писал, что причиной происшествия могли стать нарушения, допущенные при подготовке Boeing 737 к полёту. В результате технологическая жидкость, используемая для промывки двигателей, попала в систему подачи воздуха.