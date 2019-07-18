https://static.news.ru/photo/6a26bc20-a9ee-11e9-9928-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Leonid Faerberg/Global Look Press

Ространснадзор проведёт внеплановую проверку авиакомпании Nordwind в связи с инцидентом в аэропорту Шереметьево.

Ведомство будет проверять перевозчика на предмет соблюдения норм воздушного законодательства, сообщает Life .

В ночь на 19 июля на борту самолёта Boeing 737, принадлежащего Nordwind, произошло задымление. Пассажиры были эвакуированы с помощью надувных трапов. При этом восемь человек получили травмы. Двое из них были госпитализированы.

Ранее News.ru писал, что причиной происшествия могли стать нарушения, допущенные при подготовке Boeing 737 к полёту. В результате технологическая жидкость, используемая для промывки двигателей, попала в систему подачи воздуха.