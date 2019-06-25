Фото: Sonja Krebs/Global Look Press

Жительница Иркутской области познакомилась в Сети с мошенником, который представился гражданином Бельгии. Он пообещал жениться на ней и сказал, что направил 55-летней женщине чемодан с несколькими миллионами евро.

Однако, как добавил мужчина, на границе возникли трудности. Он попросил её перевести «налог» на денежные средства, ввозимые в Россию.

Женщина взяла деньги в долг, получила кредиты в банке и перевела 1,6 млн рублей на указанный интернет-другом иностранный счёт, — сообщили в отделе МВД РФ «Усольский».

Через некоторые время знакомая обманутой женщины обратилась в полицию. По данному факту было возбуждено уголовное дело о мошенничестве, информирует Life.

Как ранее писал News.ru, следует блокировать сомнительные операции по банковским картам, не дожидаясь согласия владельцев. Так считает депутат от «Справедливой России», председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

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