https://static.news.ru/photo/2934e8e4-972f-11e9-8ee7-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Sonja Krebs/Global Look Press

Жительница Иркутской области познакомилась в Сети с мошенником, который представился гражданином Бельгии. Он пообещал жениться на ней и сказал, что направил 55-летней женщине чемодан с несколькими миллионами евро.

Однако, как добавил мужчина, на границе возникли трудности. Он попросил её перевести «налог» на денежные средства, ввозимые в Россию.

Женщина взяла деньги в долг, получила кредиты в банке и перевела 1,6 млн рублей на указанный интернет-другом иностранный счёт, — сообщили в отделе МВД РФ «Усольский».

Через некоторые время знакомая обманутой женщины обратилась в полицию. По данному факту было возбуждено уголовное дело о мошенничестве, информирует Life .

Как ранее писал News.ru, следует блокировать сомнительные операции по банковским картам, не дожидаясь согласия владельцев. Так считает депутат от «Справедливой России», председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.