https://static.news.ru/photo/e5056fb6-afd1-11e9-8580-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Anvar Galeev/Russian Look/Global Look Press

Годовалая девочка осталась на дороге в Казани из-за того, что родители, поссорившись друг с другом, забыли дочку на обочине.

По данным управления МВД по городу, ребёнка обнаружили прохожие. В полицию обратилась женщина, которая сообщила, что на улице Назипа Жиганова сидит малолетняя девочка. Прибывшие сотрудники правоохранительных органов передали её врачам скорой помощи.

Как рассказал 28-летний отец девочки, он посадил дочь на обочину дороги во время ссоры с женой, рассчитывая, что она заберёт ребёнка домой. Однако мать ушла, оставив девочку. По факту случившегося составлен административный протокол.

Ранее News.ru писал о том, что в ханты-мансийском городе Урай дочь избила 80-летнюю мать и пытается выгнать её на улицу, поскольку та уже подписала на неё дарственную на дом и земельный участок.