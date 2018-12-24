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Ребёнок погиб в провалившейся под лёд машине в Приморье

АГН "Москва"

происшествия [ версия для печати ]

Автомобиль провалился под лёд на реке Раздольной в Приморском крае. Четверо находившихся в машине человек спаслись, ребёнок погиб. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

Сообщение о том, что при выезде на лёд автомобиль с водителем и пассажирами ушёл под воду, поступило 23 декабря в 18:50 по местному времени (11:50 мск). Четверо человек спаслись, а ребёнок остался в машине, передаёт РИА Новости.

На место ЧП отправились спасатели с водолазным оборудованием, а также психолог МЧС. В 22:10 (15:10 мск) из салона автомобиля извлекли тело ребёнка. С родителями провели работу.

Как писал News.ru, 23 ноября рядом с селом Ямки в Ханты-Мансийском автономном округе трактор провалился под лёд вместе с 27-летним машинистом. Мужчина расчищал снег на дороге к населённому пункту. По предварительным данным, он проигнорировал знак «Въезд запрещён» и выехал на ледовую переправу через реку Конда.


#ребенок #гибель #Приморье #автомобиль #лед
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