https://static.news.ru/photo/b16cd280-a5a8-11e9-bc30-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Пожар на производстве сои в Краснодарском крае, где горели ёмкости с маслом, ликвидирован.

В 21.44 ликвидация открытого горения, — говорится в сообщении ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

К ликвидации пожара были привлечены группировка РСЧС в количестве 78 человек, 24 единицы техники, от МЧС России 47 человек и 15 единиц техники. Данных о пострадавших нет, передаёт РИА Новости .

Как ранее писал News.ru, на территории воинской части Вольского района Саратовской области пострадали четыре человека, их госпитализировали в Вольскую районную больницу. Пожар случился при заправке цистерны топливом.