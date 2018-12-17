Полиция Новосибирска ищет душевнобольного убийцу

https://news.ru/storage/news/2ea7343b2075055370a5f9560cd1e218/21f4b3a7-c5bf-48f7-91d4-acdc2c06ca0a_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Осуждённый за убийство и рабовладение Виктор Мошков сбежал из психбольницы Новосибирска. Пациент смог перепилить решётки на окнах и скрыться.

Камеры видеонаблюдения не смогли засечь уголовника, сообщает «360». Местная полиция опубликовала фото и приметы злоумышленника. Его рост — 174 см, телосложение худощавое, лысый. Был одет в брюки светлого цвета и куртку с капюшоном, на ногах — чёрные ботинки.

По данным полиции, оружия у криминального элемента нет. Виктор Мошков лечился в стационаре с весны 2018 года. Его признали виновным в убийстве двух человек, рабовладении и ещё в нескольких особо тяжких преступлениях.

МВД России по Новосибирской области Виктор Мошков

На счету беглеца расправа над конкурентами по бизнесу, избиение, поджог, незаконное лишение свободы. В узких кругах разыскиваемый известен под кличкой Мошок. Во время пребывания в СИЗО будущий беглец перенёс инсульт, что могло сказаться на его психическом здоровье.

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