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Полиция Новосибирска ищет душевнобольного убийцу

Сергей Булкин/News.ru

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Осуждённый за убийство и рабовладение Виктор Мошков сбежал из психбольницы Новосибирска. Пациент смог перепилить решётки на окнах и скрыться.

Камеры видеонаблюдения не смогли засечь уголовника, сообщает «360». Местная полиция опубликовала фото и приметы злоумышленника. Его рост — 174 см, телосложение худощавое, лысый. Был одет в брюки светлого цвета и куртку с капюшоном, на ногах — чёрные ботинки.

По данным полиции, оружия у криминального элемента нет. Виктор Мошков лечился в стационаре с весны 2018 года. Его признали виновным в убийстве двух человек, рабовладении и ещё в нескольких особо тяжких преступлениях.

Виктор Мошков МВД России по Новосибирской области

Виктор Мошков

На счету беглеца расправа над конкурентами по бизнесу, избиение, поджог, незаконное лишение свободы. В узких кругах разыскиваемый известен под кличкой Мошок. Во время пребывания в СИЗО будущий беглец перенёс инсульт, что могло сказаться на его психическом здоровье.

Ранее News.ru сообщал о приговоре жителю Красноярского края. Уроженец Канска признан виновным в насильственных действиях в отношении малолетнего ребёнка. Суд назначил педофилу принудительное лечение в специальном стационаре.


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