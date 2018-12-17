Полиция Новосибирска ищет душевнобольного убийцу

Осуждённый за убийство и рабовладение Виктор Мошков сбежал из психбольницы Новосибирска. Пациент смог перепилить решётки на окнах и скрыться.
Камеры видеонаблюдения не смогли засечь уголовника, сообщает «360». Местная полиция опубликовала фото и приметы злоумышленника. Его рост — 174 см, телосложение худощавое, лысый. Был одет в брюки светлого цвета и куртку с капюшоном, на ногах — чёрные ботинки.
По данным полиции, оружия у криминального элемента нет. Виктор Мошков лечился в стационаре с весны 2018 года. Его признали виновным в убийстве двух человек, рабовладении и ещё в нескольких особо тяжких преступлениях.
Виктор Мошков
Виктор Мошков
На счету беглеца расправа над конкурентами по бизнесу, избиение, поджог, незаконное лишение свободы. В узких кругах разыскиваемый известен под кличкой Мошок. Во время пребывания в СИЗО будущий беглец перенёс инсульт, что могло сказаться на его психическом здоровье.
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