Поезд с углём сошёл с рельсов в Иркутской области

https://news.ru/storage/news/896ebab503b22f63224873c70e91b6d5/04fd2153-ca90-4112-a8c5-73976e0fe1fd_850.jpg Anton Belitsky/Global Look Press

В Заларинском районе Иркутской области 29 вагонов грузового поезда, перевозившего уголь, сошли с рельсов. Инцидент произошёл на перегоне Делюр - Тыреть Восточно-Сибирской железной дороги.

По данным регионального главка МЧС, в результате происшествия жертв и пострадавших нет.

На устранение последствий аварии со станций «Зима» и «Иркутск-Сортировочный» направлены два восстановительных поезда с бригадами специалистов.

Ранее News.ru писал о том, что два вагона электрички сошли с рельсов в Туапсинском районе Краснодарского края, около станции Навагинская. По предварительным данным, причиной ЧП стал сход селя.