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Поезд с углём сошёл с рельсов в Иркутской области

Anton Belitsky/Global Look Press

происшествия [ версия для печати ]

В Заларинском районе Иркутской области 29 вагонов грузового поезда, перевозившего уголь, сошли с рельсов. Инцидент произошёл на перегоне Делюр - Тыреть Восточно-Сибирской железной дороги.

По данным регионального главка МЧС, в результате происшествия жертв и пострадавших нет.

На устранение последствий аварии со станций «Зима» и «Иркутск-Сортировочный» направлены два восстановительных поезда с бригадами специалистов.

Ранее News.ru писал о том, что два вагона электрички сошли с рельсов в Туапсинском районе Краснодарского края, около станции Навагинская. По предварительным данным, причиной ЧП стал сход селя.


#крушение #Иркутскаяобласть #железнаядорога
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