Поезд с углём сошёл с рельсов в Иркутской области

В Заларинском районе Иркутской области 29 вагонов грузового поезда, перевозившего уголь, сошли с рельсов. Инцидент произошёл на перегоне Делюр - Тыреть Восточно-Сибирской железной дороги.
По данным регионального главка МЧС, в результате происшествия жертв и пострадавших нет.
На устранение последствий аварии со станций «Зима» и «Иркутск-Сортировочный» направлены два восстановительных поезда с бригадами специалистов.
Ранее News.ru писал о том, что два вагона электрички сошли с рельсов в Туапсинском районе Краснодарского края, около станции Навагинская. По предварительным данным, причиной ЧП стал сход селя.