https://static.news.ru/photo/f31dcc84-9a54-11e9-92c8-fa163e074e61_1024.jpg Фото: 38.mchs.gov.ru

Сотрудники Росгвардии и МЧС эвакуировали около 500 человек из зоны подтопления в Иркутской области. Спасатели также несут службу и следят за ситуацией в круглосуточном режиме.

В городе Тулуне Иркутской области сотрудники вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Иркутской области совместно со спасателями МЧС проводят эвакуацию горожан в пункты временного пребывания, — передаёт сообщение пресс-службы Росгвардии РИА Новости.

На территории Иркутской области из-за паводка введён режим ЧС. Почти две тысячи человек оказались в зоне подтопления в Тулуне Иркутской области, где из берегов вышла река Ия. Она делит город с населением в 42 тысячи человек на две части. По состоянию на 20:30 по местному времени (15:30 мск) подтоплены 887 жилых домов с населением 1771 человек, а также один социальный объект. Спасатели начали эвакуацию людей. В городе открыты два пункта временного размещения.

Как ранее писал News.ru, глава МЧС РФ Евгений Зиничев прибыл на место стихийного бедствия в Иркутской области для координации работы спасателей.