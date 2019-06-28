https://static.news.ru/photo/a526283c-99b4-11e9-91b2-fa163e074e61_1024.jpg Фото: 38.mchs.gov.ru

Почти две тысячи человек оказались в зоне подтопления в Тулуне Иркутской области, где из берегов вышла река Ия. Она делит город с населением в 42 тысячи человек на две части.

По состоянию на 20:30 по местному времени (15:30 мск) подтоплены 887 жилых домов с населением 1771 человек, а также один социальный объект, — говорится в сообщении регионального главка МЧС.

Спасатели начали эвакуацию людей. В городе открыты два пункта временного размещения.

Как писал News.ru, по данным иркутского гидрометцентра, в ряде территорий Приангарья проходит сильный дождевой фронт, который привёл к повышению уровня воды в реках региона. В регионе ввели режим чрезвычайной ситуации. В настоящее время в 27 населённых пунктах подтоплено почти 2,8 тыс. жилых домов.