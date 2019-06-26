В Иркутской области шесть населённых пунктов находятся в зоне подтопления. Паводок вызван сильными дождями.
Как сообщает пресс-служба регионального правительства, под угрозой подтопления оказались город Нижнеудинск, посёлки Шумский, Алыгджер Сереброво, Соляная и село Талая.
Жители домов, которые оказались в зоне паводка размещены в пунктах временного размещения. Для них организовано горячее питание. Режим ЧС уже введён в Нижнеудинске и посёлке Соляная.
По данным Иркутского гидрометцентра, в ряде территорий Приангарья проходит сильный дождевой фронт, который привёл к повышению уровня воды в реках региона, сообщает
News.ru писал о том, что в Приморском крае объявлено штормовое предупреждение. Вечером 27 мая в западной части региона ожидается сильный дождь с грозами и усилением ветра до 22 м/с. Сообщалось, что из-за дождей возможны паводки на реках.