https://static.news.ru/photo/45e2e060-988b-11e9-b9c8-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Nikolay Titov/Global Look Press

В Иркутской области шесть населённых пунктов находятся в зоне подтопления. Паводок вызван сильными дождями.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, под угрозой подтопления оказались город Нижнеудинск, посёлки Шумский, Алыгджер Сереброво, Соляная и село Талая.

Жители домов, которые оказались в зоне паводка размещены в пунктах временного размещения. Для них организовано горячее питание. Режим ЧС уже введён в Нижнеудинске и посёлке Соляная.



По данным Иркутского гидрометцентра, в ряде территорий Приангарья проходит сильный дождевой фронт, который привёл к повышению уровня воды в реках региона, сообщает РИА Новости .

News.ru писал о том, что в Приморском крае объявлено штормовое предупреждение. Вечером 27 мая в западной части региона ожидается сильный дождь с грозами и усилением ветра до 22 м/с. Сообщалось, что из-за дождей возможны паводки на реках.