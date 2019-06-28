Глава МЧС РФ Евгений Зиничев прибыл на место стихийного бедствия в Иркутской области для координации работы спасателей. Он лично проводит осмотр проблемных районов, которые оказались в зоне подтопления.
Ситуация стабилизируется, вода уходит, однако в некоторых населённых пунктах обстановка остаётся напряжённой.
В частности, на данный момент подтоплены 3735 домов с населением 9063 человека, среди них 2087 детей, сообщили в пресс-службе МЧС.
На территории Иркутской области из-за паводка введён режим ЧС. Почти две тысячи человек оказались в зоне подтопления в Тулуне Иркутской области, где из берегов вышла река Ия. Она делит город с населением в 42 тысячи человек на две части. По состоянию на 20:30 по местному времени (15:30 мск) подтоплены 887 жилых домов с населением 1771 человек, а также один социальный объект. Спасатели начали эвакуацию людей. В городе открыты два пункта временного размещения, писал News.ru.