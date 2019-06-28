Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Двухкомнатная квартира загорелась в одном из многоэтажных домов на севере Москвы. В огне погиб один человек.

По данным News.ru, возгорание произошло по адресу: Дубнинская улица, 42 стр.1. Площадь пожара составила 20 кв. м. Ранее News.ru писал о том, что склад загорелся в Северо-Восточном административном округе Москвы....