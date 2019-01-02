Обрушение дома в Магнитогорске унесло жизнь ребёнка

https://news.ru/storage/news/3490d4b01de4f2b63011e6783b6bd85f/10c867ff-1784-411d-bae9-d1bb2a558261_850.jpg Oleg Elkin/Xinhua/Global Look Press

Один ребёнок оказался в числе погибших в результате разрушения подъезда жилого дома в Магнитогорске. Накануне его тело было извлечено из-под завалов.

«Погибли 11 человек, в том числе один ребёнок», — цитирует ТАСС сотрудника ГУ МЧС по Челябинской области.

Он добавил, что ночью спасатели занимались разбором нависающих конструкций, которые грозили обрушением. В настоящее время эти работы закончены и возобновлена поисковая операция.

Ранее News.ru писал о том, что под завалами спасатели обнаружили живого младенца. Врачи оценивают состояние ребёнка как тяжелое, но отмечают, что шансы на выздоровление у него есть. Малыша отправили спецбортом санавиации в Москву, где его будут лечить специалисты НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.