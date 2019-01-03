Началась выплата компенсаций пострадавшим в Магнитогорске

https://news.ru/storage/news/99d4e50c15d5e76e09cf3d3729f5a312/157e6639-49b4-4307-ad81-4f2e9974eab6_850.jpg Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Власти Челябинской области начали выплачивать компенсации семьям погибших и пострадавшим в результате частичного обрушения многоквартирного дома в Магнитогорске.

«Выплаты пострадавшим и погибшим начались», — сказали ТАСС в пресс-службе администрации региона.

Некоторое время назад глава области Борис Дубровский утвердил размеры материальной помощи. В частности, семьям погибших будет выплачено по 1 млн рублей. Пострадавшим, получившим тяжкий вред здоровью или средней тяжести, власти выделят по 400 тыс. рублей, а компенсации за лёгкий вред здоровью составляют 200 тыс. рублей.

Ранее News.ru сообщил о том, что в ближайшие дни в городе начнут хоронить жертв трагедии. Траурные мероприятия состоятся 4, 5 и 7 января. Разбор завалов на месте ЧП продолжается. Официально подтверждена смерть 38 человек. Судьба ещё трёх остаётся неизвестной.