Началась выплата компенсаций пострадавшим в Магнитогорске

Власти Челябинской области начали выплачивать компенсации семьям погибших и пострадавшим в результате частичного обрушения многоквартирного дома в Магнитогорске.
«Выплаты пострадавшим и погибшим начались», — сказали ТАСС в пресс-службе администрации региона.
Некоторое время назад глава области Борис Дубровский утвердил размеры материальной помощи. В частности, семьям погибших будет выплачено по 1 млн рублей. Пострадавшим, получившим тяжкий вред здоровью или средней тяжести, власти выделят по 400 тыс. рублей, а компенсации за лёгкий вред здоровью составляют 200 тыс. рублей.
Ранее News.ru сообщил о том, что в ближайшие дни в городе начнут хоронить жертв трагедии. Траурные мероприятия состоятся 4, 5 и 7 января. Разбор завалов на месте ЧП продолжается. Официально подтверждена смерть 38 человек. Судьба ещё трёх остаётся неизвестной.