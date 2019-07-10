Муж укравшей 20 млн рублей кассирши задержан в Уфе
Александр Турунцев
15:54, 10 июля 2019
https://static.news.ru/photo/474722a8-a313-11e9-badd-fa163e074e61_1024.jpgФото: Сергей Лантюхов/News.ru
Супруга Луизы Хайруллиной, укравшей из башкирского банка 23 млн рублей, задержала полиция.
В результате оперативно-розыскных мероприятий мужчина задержан сотрудниками Управления уголовного розыска МВД по Республике Башкортостан и регионального УФСБ, — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По версии органа предварительного следствия, мужчина неоднократно приезжал в банк, где работала жена, и получал от нее похищенные деньги.