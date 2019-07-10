Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Супруга Луизы Хайруллиной, укравшей из башкирского банка 23 млн рублей, задержала полиция.

В результате оперативно-розыскных мероприятий мужчина задержан сотрудниками  Управления уголовного розыска МВД по Республике Башкортостан и регионального УФСБ,сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По версии органа предварительного следствия, мужчина неоднократно приезжал в банк, где работала жена, и получал от нее похищенные деньги.

Как писал News.ru, муж Луизы Хайруллиной заявил, что проиграл украденные женой деньги.

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