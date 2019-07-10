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Уполномоченной по правам ребёнка в Ингушетии Зареме Чахкиевой начали приходить просьбы от ингушских женщин вернуть им детей, доставшихся после развода мужьям. Чахкиева считает, что причиной этому послужила история с искалеченной семилетней девочкой из Назрани.

Женщины обращаются к омбудсмену через Instagram. Официальных заявлений о возвращении детей пока не было. Уполномоченная по правам ребёнка подчеркнула, что каждую ситуацию рассмотрит индивидуально. Случаи бывают разные, к примеру, мать...