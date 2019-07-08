https://static.news.ru/photo/57652eb8-a1bb-11e9-a40a-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/Global Look Press

Супруг Луизы Хайруллиной, обвиняемой в хищении из башкирского банка в городе Салават, после поимки заявил, что проиграл украденное женой в азартные игры. Сумма, которую похитила Луиза, составляет более 20 миллионов рублей.

Саму женщину задержали 4 июля в съёмной квартире в Казани, в которой она находилась с семьёй. Правоохранительные органы сообщали, что ведут с задержанной оперативно-следственные действия и ищут похищенные деньги.

Муж Луизы заявил, что денег нет, он проиграл их в азартные игры. Сейчас он намерен поехать в Москву на телевидение, куда его пригласили на программу, и просить у россиян помощи собрать деньги, чтобы вернуть банку. Он не хочет, чтобы его жена оказалась за решеткой, — рассказал источник РИА Новости , также отметив, что Хайруллина помещена в одиночную камеру в СИЗО и в полном порядке.

Ранее News.ru писал, что кассира Луизу Хайруллину, укравшую деньги из башкирского банка, выдала дочь. Девочка соскучилась по дедушке и позвонила ему. Благодаря этому сотрудники правоохранительных органов выследили преступницу.