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Морпех застрелен в Вашингтоне

US Navy/ via Globallookpress.com

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Военный морской пехоты США был застрелен в Вашингтоне в новогоднюю ночь. Стрельба произошла на территории казармы.

Личность военного не раскрывается, детали перестрелки также не сообщаются, но известно, что погиб военный «при исполнении своих обязанностей», говорится в заявлении ведомства. На место происшествия прибыла полиция, сейчас расследуются обстоятельства происшествия.

Начальство пообещало озаботиться судьбой семьи погибшего морпеха.

Ранее News.ru сообщал, что труп мужчины был обнаружен в квартире на юго-востоке столицы. По подозрению в убийстве задержан военный пенсионер Валерий Бельченко.

Трагедия произошла вечером 28 октября в квартире дома на ул. Головачёва. 44-летний жилец получил шесть огнестрельных ранений грудной клетки, половых органов и бёдер.


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