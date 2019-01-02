Морпех застрелен в Вашингтоне

https://news.ru/storage/news/1a748d489613ac9922c8adb9fa64d940/9aaf906d-599f-4bbc-933e-6d11c7a38e04_850.jpg US Navy/ via Globallookpress.com

Военный морской пехоты США был застрелен в Вашингтоне в новогоднюю ночь. Стрельба произошла на территории казармы.

Личность военного не раскрывается, детали перестрелки также не сообщаются, но известно, что погиб военный «при исполнении своих обязанностей», говорится в заявлении ведомства. На место происшествия прибыла полиция, сейчас расследуются обстоятельства происшествия.

Начальство пообещало озаботиться судьбой семьи погибшего морпеха.

Ранее News.ru сообщал, что труп мужчины был обнаружен в квартире на юго-востоке столицы. По подозрению в убийстве задержан военный пенсионер Валерий Бельченко.

Трагедия произошла вечером 28 октября в квартире дома на ул. Головачёва. 44-летний жилец получил шесть огнестрельных ранений грудной клетки, половых органов и бёдер.