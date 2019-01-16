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Младенец утонул в кастрюле с водой под Оренбургом

Lived In Images/LOOK Photography/Global Look Press

происшествия [ версия для печати ]

Девятимесячный ребёнок утонул в кастрюле с водой в одном из сёл Оренбургской области. Малыш на некоторое время остался без присмотра матери.

По неизвестной причине мальчик упал в 30-литровую ёмкость, из которой не смог выбраться самостоятельно. Женщина, вернувшись на кухню, нашла его без признаков жизни.

Прибывшие на место ЧП врачи были вынуждены констатировать смерть ребенка, сообщают argumenti.ru со ссылкой на региональное Следственное управление СК.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Назначен целый ряд экспертиз, пишет «Свободная Пресса».

Ранее в Бурятии, как сообщал News.ru, малолетняя девочка утонула в баке с водой. Ёмкость в дом занесла с улицы её мать, чтобы та не лопнула на морозе, а сама на некоторое время отлучилась.


#дети #гибель #оренбургскаяобласть
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