Новорождённая девочка осталась жива в мусорном баке

Житель Калуги обнаружил в мусорном баке новорождённую девочку. Внимание молодого человека привлёк шевелящийся свёрток.
Подойдя ближе, прохожий увидел, что в кусок ткани завёрнут младенец, пишет «Интерфакс». Инцидент произошёл во дворе дома на улице Дарвина.
Мужчина укутал ребёнка в свою одежду и вызвал полицию. Девочку тут же доставили в городской перинатальный центр. Температура воздуха в Калуге минус 13 градусов по Цельсию.
«При осмотре младенца установлено, что это девочка, её вес составляет 2900 г, рост 50 см, с момента рождения прошло не более трёх часов. При первичном осмотре новорождённая без видимых телесных повреждений и следов обморожения», — сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
Место происшествия изучили криминалисты и кинологи. Обстоятельства случившегося устанавливаются. За сведения, которые помогут задержать виновников, правоохранители объявили денежное вознаграждение.
Ранее News.ru сообщал о задержании матери новорождённой девочки, оставившей дочь в мусорном баке Нижнекамска (Республика Татарстан). Ей было предъявлено обвинение в покушении на убийство малолетнего. Ребёнка обнаружил случайный прохожий на улице Сююмбике. Девочка была завёрнута в полиэтиленовый пакет. Малышку с температурой тела 32 градуса срочно доставили в перинатальный центр и поместили в инкубатор.