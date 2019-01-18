Коммунальщик получил срок за смерть ребёнка в ливнёвке в Сочи

Суд признал 32-летнего заместителя главного инженера по эксплуатации систем ливневой канализации МУП города Сочи «Водосток» Сергея Пинчука виновным в смерти семилетнего мальчика.
Мужчину приговорили к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком в полтора года, сообщает СК по Краснодарскому краю.
По данным следствия, 3 августа 2018 года во время сильного дождя в поселке Лазаревское в канаву упал семилетний мальчик, течением его унесло в море. Следователи выяснили, что сотрудники «Водостока» не контролировали наличие ограждений на участке.
«Ненадлежащее исполнение Сергеем Пинчуком своих обязанностей вследствие допущенной небрежности в силу занимаемой должности повлекли трагические последствия в виде гибели ребёнка», — говорится в сообщении ведомства.
Инженера признали виновным в халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека (ч.2 ст. 293 УК РФ).
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