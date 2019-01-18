Коммунальщик получил срок за смерть ребёнка в ливнёвке в Сочи

https://news.ru/storage/news/678a6f4724ad755d2941920d1a5c6f6a/6d1691e7-dce4-4c5e-bcb5-599b4e6c70e2_850.jpg Андрей Никеричев/АГН "Москва"

Суд признал 32-летнего заместителя главного инженера по эксплуатации систем ливневой канализации МУП города Сочи «Водосток» Сергея Пинчука виновным в смерти семилетнего мальчика.

Мужчину приговорили к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком в полтора года, сообщает СК по Краснодарскому краю.

По данным следствия, 3 августа 2018 года во время сильного дождя в поселке Лазаревское в канаву упал семилетний мальчик, течением его унесло в море. Следователи выяснили, что сотрудники «Водостока» не контролировали наличие ограждений на участке.

«Ненадлежащее исполнение Сергеем Пинчуком своих обязанностей вследствие допущенной небрежности в силу занимаемой должности повлекли трагические последствия в виде гибели ребёнка», — говорится в сообщении ведомства.

Инженера признали виновным в халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека (ч.2 ст. 293 УК РФ).

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