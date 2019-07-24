https://static.news.ru/photo/65439b06-adf9-11e9-9b04-fa163e074e61_1024.jpg Фото: 27.mchs.gov.ru

Ещё один ребёнок, переживший пожар в палаточном лагере на ГЛК «Холдоми», обратился в больницу. Врачи зафиксировали у мальчика поверхностные ожоги.

Таким образом количество пострадавших детей увеличилось до восьми, сообщила журналистам пресс-секретарь правительства Хабаровского края Надежда Томченко.

Палаточный лагерь «Холдоми» в Хабаровском крае загорелся в ночь на 23 июля 2019 года. Жертвами трагедии стали четверо детей. На данный момент ведётся расследование, в ходе которого были задержаны директор организации, которой принадлежит комплекс «Холдоми», Виталий Бурлаков и директор самого лагеря Максим Кузнецов.

Кроме того, уголовное дело о халатности возбуждено в отношении главы отдела надзорной деятельности и профилактических работ по Солнечному муниципальному району Управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Эдуарда Новгородцева, писал News.ru.