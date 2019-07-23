https://static.news.ru/photo/8c4fcff0-ad39-11e9-b2b9-fa163e074e61_1024.jpg Фото: 27.mchs.gov.ru

Следователи задержали двух человек по делу о пожаре в палаточном лагере в Хабаровском крае. Это директор организации, которой принадлежит комплекс «Холдоми» Виталий Бурлаков и директор самого лагеря Максим Кузнецов.

Мужичны находятся в статусе подозреваемых, им вменяют п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Также сыщики работают по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Следователи ведут допрос подозреваемых. После проведения необходимых следственных действий они будут водворены в изолятор временного содержания. Также назначены необходимые экспертизы, в том числе судебно-медицинские, пожарно-техническая экспертиза и другие, — говорится в сообщении СКР.

Расследованием занимаются сотрудники центрального аппарата СК. дело было им передано по личному решению главы ведомства Александра Бастрыкина.

Палаточный городок на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в Солнечном районе загорелся в ночь на 23 июля. Огонь распространился на площадь 2,4 тыс. кв. м. По данным МЧС, сгорели 20 палаток из 26-ти. К ликвидации пожара привлекались 28 человек и девять единиц техники. Трагедия унесла жизнь четырёх человек..

Как писал News.ru, причиной пожара могла стать детская шалость, а также неисправность или неправильная эксплуатация электрооборудования.