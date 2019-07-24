https://static.news.ru/photo/29d2b17c-ade2-11e9-b429-fa163e074e61_1024.jpg Фото: 27.mchs.gov.ru

Уголовное дело о халатности в отношении главы отдела надзорной деятельности и профилактических работ по Солнечному муниципальному району Управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Эдуарда Новгородцева, сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 293 УК ("Халатность"), - заявила она.

Следствие полагает, что в июле 2019 года в лагере проводились плановые учения, в ходе которых Новгородцев обнаружил нарушения противопожарных норм при размещении детей. Подозреваемый не принял никаких мер, чтобы обязать руководство исправить ситуацию.

Палаточный лагерь «Холдоми» в Хабаровском крае загорелся в ночь на 23 июля 2019 года. Жертвами трагедии стали четверо детей. На данный момент ведётся расследование, в ходе которого были задержаны директор организации, которой принадлежит комплекс «Холдоми», Виталий Бурлаков и директор самого лагеря Максим Кузнецов, ранее писал News.ru.