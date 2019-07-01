https://static.news.ru/photo/23f3def8-9c2f-11e9-b336-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

16 человек умерли в результате наводнения в Иркутской области.

Об этом сообщил агентству « Интерфакс » анонимный источник.

По данным ТАСС , число погибших составляет 14 человек. Ещё 13 жителей региона пропали без вести. Всего в больницах сейчас находится 153 участника ЧП, отметил собеседник журналистов.

Частные постройки, смытые мощным потоком воды, образовали затор под мостом на федеральной трассе Р-255 «Сибирь». Дорога соединяет две части затопленного города Тулун в Иркутской области, однако сейчас сообщение прервано. По данным регионального главка МЧС, затор образовали более 300 домов. Треть подтопленных зданий — в городе Тулуне.

Уровень воды в населённом пункте снижается каждые два часа на 15–20 см. 29 июня она поднялась там до отметки 13,87 м. Сейчас уровень воды упал до 10,2 м. Максимальной критической отметкой при подтоплении считается 7 м. Ранее News.ru писал, что вода в местной реке Ия будет возвращаться к нормальным отметкам по меньшей мере в течение двух дней.