https://static.news.ru/photo/1b7b1892-98c7-11e9-a7be-fa163e074e61_1024.jpg Фото: пресс-служба МЧС Бурятии

Правительство Республики Бурятия определилось с размером компенсаций пассажирам, пострадавшим в авиакатастрофе Ан-24. Деньги на это пойдут из регионального резервного фонда на мероприятия по ликвидации ЧС и их последствий.

Принято решение всем семьям погибших выплатить 500 тысяч рублей. Всем пассажирам, получившим тяжёлые травмы, выплатить по 400 тысяч рублей, а людям, получившим травмы средней тяжести, — по 200 тысяч рублей, — сказал News.ru Алексей Фишев, пресс-секретарь главы Бурятии.

Семьи членов экипажа, погибших при аварийной посадке Ан-24, получат страховые выплаты в 1 млн рублей.

Принадлежащее авиакомпании «Ангара» судно совершило аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска утром 27 июня. По предварительным данным, у него отказал один из двигателей.

После приземления борт выехал за пределы взлётно-посадочной полосы и врезался в здание очистных сооружений. В результате ЧП погибли пилот и бортмеханик. Там находились 43 пассажира. Семь из них получили различные травмы и были госпитализированы, писал News.ru.