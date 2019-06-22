https://static.news.ru/photo/10a444aa-94eb-11e9-aa6d-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Сотрудники правоохранительных органов Якутска задержали бармена городского рок-бара «Революция». Мужчину подозревают в убийстве посетителя.

По данным Следственного комитета, конфликт между мужчинами произошёл 22 июня. Словесная перепалка переросла в драку, в ходе которой бармен нанёс своему оппоненту несколько ударов ножом.

Следователи возбудили уголовное дело. Устанавливаются все обстоятельства происшествия, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что один человек погиб в результате драки возле станции московского метро «Электрозаводская». Об этом сообщили в правоохранительных органах столицы.