Сотрудники правоохранительных органов Якутска задержали бармена городского рок-бара «Революция». Мужчину подозревают в убийстве посетителя.
По данным Следственного комитета, конфликт между мужчинами произошёл 22 июня. Словесная перепалка переросла в драку, в ходе которой бармен нанёс своему оппоненту несколько ударов ножом.
Следователи возбудили уголовное дело. Устанавливаются все обстоятельства происшествия, передаёт
Ранее News.ru писал, что один человек погиб в результате драки возле станции московского метро «Электрозаводская». Об этом сообщили в правоохранительных органах столицы.