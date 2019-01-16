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Бабушка разглядела во внуках бесов и убила их

Андрей Любимов/АГН "Москва"

происшествия [ версия для печати ]

16 лет колонии общего режима получила жительница Белгородской области, которая вместе со своим сожителем убила маленьких внуков, приняв их за демонов. Искажение реальности возникло из-за длительного употребления алкоголя после затянувшихся новогодних праздников.

Трагедия произошла год назад, всё это время шло следствие и проводились судебные заседания. Оперативники восстановили в деталях события того рокового дня.

Бабушка, которой на тот момент было едва за 40, и её сожитель выпили слишком много, чтобы адекватно оценивать реальность. Когда обоих начали накрывать алкогольные галлюцинации, взрослые «увидели демонов в детях».

В итоге мужчина задушил спящего пятилетнего мальчика, а женщина стала бить свою трёхлетнюю внучку, которая умерла от полученных травм в больнице, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя следствия.

Гражданский муж осуждённой уголовного преследования избежал. В декабре прошлого года он был признан невменяемым и направлен на принудительное лечение.

Ранее, как сообщал News.ru, в Казахстане арестовали народного целителя, пациент которого был найден мёртвым с многочисленными травмами. Родственники погибшего наняли знахаря, чтобы тот изгнал из мужчины бесов.


#дети #убийства #белгород #Белгородскаяобласть
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