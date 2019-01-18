Автомобиль повис на проводе в Пятигорске

https://news.ru/storage/news/eadcb3876708530180f34e744beeaad8/69cf7f82-debf-4ead-87ef-f9769e53c3c1_850.jpg «Мой Ставропольский край КМВ Пятигорск Кисловодск»/vk.com

Странное ДТП произошло в Пятигорске. Автолюбитель выехал на трамвайные пути, врезался в анкер опоры и повис на проводе.

После аварии шофёр — предположительно сотрудник службы такси — скрылся с места происшествия, бросив «железного коня». Нарушителя ищут правоохранители. Его могут лишить водительского удостоверения, пишет «Росбалт».

Фотографию одинокой легковушки опубликовали в группе «Мой Ставропольский край КМВ Пятигорск Кисловодск» на сайте «ВКонтакте».

Ранее News.ru сообщал о «королевском» ДТП. Супруг королевы Англии Елизаветы II герцог Филипп попал в аварию на своём Range Rover. После столкновения джип перевернулся, сам принц не пострадал.