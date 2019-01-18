Автомобиль повис на проводе в Пятигорске

Странное ДТП произошло в Пятигорске. Автолюбитель выехал на трамвайные пути, врезался в анкер опоры и повис на проводе.
После аварии шофёр — предположительно сотрудник службы такси — скрылся с места происшествия, бросив «железного коня». Нарушителя ищут правоохранители. Его могут лишить водительского удостоверения, пишет «Росбалт».
Фотографию одинокой легковушки опубликовали в группе «Мой Ставропольский край КМВ Пятигорск Кисловодск» на сайте «ВКонтакте».
Ранее News.ru сообщал о «королевском» ДТП. Супруг королевы Англии Елизаветы II герцог Филипп попал в аварию на своём Range Rover. После столкновения джип перевернулся, сам принц не пострадал.