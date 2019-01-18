USD  66.4438 EUR  75.633
GOLD1,283 $   Brent61.71 $ Bitcoin3,629.77 $
МОСКВА1°C17:10
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. происшествия

Автомобиль повис на проводе в Пятигорске

«Мой Ставропольский край КМВ Пятигорск Кисловодск»/vk.com

происшествия [ версия для печати ]

Странное ДТП произошло в Пятигорске. Автолюбитель выехал на трамвайные пути, врезался в анкер опоры и повис на проводе.

После аварии шофёр — предположительно сотрудник службы такси — скрылся с места происшествия, бросив «железного коня». Нарушителя ищут правоохранители. Его могут лишить водительского удостоверения, пишет «Росбалт».

Фотографию одинокой легковушки опубликовали в группе «Мой Ставропольский край КМВ Пятигорск Кисловодск» на сайте «ВКонтакте».

Ранее News.ru сообщал о «королевском» ДТП. Супруг королевы Англии Елизаветы II герцог Филипп попал в аварию на своём Range Rover. После столкновения джип перевернулся, сам принц не пострадал.


#ДТП #Пятигорск
самое читаемое
происшествия
Фекалии всплыли в Крещенской проруби в Москве
в мире
Газета: ИГ взяло на себя трагедию в Магнитогорске

читайте также
происшествия 13:42, 18 января 2019
Бастрыкин поручил проверить ДТП с краснодарским судьёй
в мире 21:52, 17 января 2019
Муж Елизаветы II попал в ДТП
общество 00:39, 16 января 2019
Священник отстранён от службы за ДТП под Псковом
происшествия 21:52, 11 января 2019
Крупная авария парализовала Киевское шоссе
Лента новостей
общество 16:59
Депутат Свинцов предложил перестроить алкомаркеты
происшествия 16:59
Минобороны не подтвердило спасение лётчика Су-34
происшествия 16:57
Клиника назвала причину «взорвавшейся» груди клиентки
экономика 16:52
Депутат: «Газпром» не мог посчитать долг Чечни за газ
в мире 16:49
Теракт в Боготе прервал диалог властей с повстанцами
Другие новости
происшествия 16:59
Минобороны не подтвердило спасение лётчика Су-34
происшествия 16:57
Клиника назвала причину «взорвавшейся» груди клиентки
происшествия 16:21
Неизвестные до смерти забили ветерана ВОВ на Ставрополье
происшествия 15:48
Взрыв произошёл на газопроводе в Ленобласти
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top