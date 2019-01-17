Муж Елизаветы II попал в ДТП

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герцог Эдинбургский Филипп (в центре)

97-летний супруг королевы Англии Елизаветы II герцог Эдинбургский Филипп попал в аварию. В результате столкновения Range Rover принца перевернулся, второй автомобиль, участвовавший в ДТП, вылетел с дороги.

Сам Филипп не пострадал, а водитель и пассажир второго транспортного средства получили лёгкие ранения. Виновника инцидента установит полиция.

По некоторым данным, вместе с принцем в машине находился один из офицеров его личной охраны. Его состояние неизвестно.

Инцидент произошёл днём 17 января недалеко от поместья Сандрингем в графстве Норфолк, сообщает ITV.

Ранее News.ru писал, что автобус сбил ребёнка, пожилого мужчину и женщину в Ферганском проезде на юго-востоке Москвы. О ДТП сообщили очевидцы.