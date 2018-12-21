Автобусы с шахтёрами оказались в снежном плену в Воркуте

Спасатели вызволили из снежного плена два вахтовых автобуса с шахтёрами, которые застряли у посёлка Заполярного. Спецтехника пробивалась к людям несколько часов.
По словам мэра Воркуты Игоря Гурьева, в транспортных средствах находились порядка 80 человек, которые ехали в город с шахт. Спецоперация по их спасению закончилась успешно. Топлива в машинах хватило до приезда спасателей, так что в салонах сохранялась плюсовая температура.
Никто из рабочих не пострадал, сообщает «Российская газета».
Ранее News.ru писал, что МЧС объявило штормовое предупреждение у побережья Камчатки. В зону непогоды попадают акватории Елизовского, Усть-Камчатского, Алеутского районов, а также Петропавловска-Камчатского и Вилючинска.