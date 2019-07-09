https://static.news.ru/photo/6be46b82-a216-11e9-9224-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

В Краснодарском крае семь человек пострадали в результате столкновения КамАЗа и пассажирского автобуса. ДТП произошло в ночь на вторник, 9 июля, на 1281-м км трассы М-4 «Дон».

По информации ГУ МВД по Краснодарскому краю, на трассе автобус Setra с туристами из Перми столкнулся с грузовиком КамАЗ. За медпомощью обратились семь человек, в том числе трое детей.

По предварительным данным, в ДТП виноват водитель автобуса, который не выдержал дистанцию до впереди идущего многотонного грузовика, сообщает URA.RU .

Как писал News.ru, девять человек, в том числе российские туристы, госпитализированы в результате ДТП под Пицундой в Абхазии. В результате столкновения с легковым автомобилем автобус Volkswagen с 15 пассажирами опрокинулся набок.