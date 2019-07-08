https://static.news.ru/photo/cb2b95b2-a1e8-11e9-b646-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Девять человек, в том числе российские туристы госпитализированы в результате ДТП под Пицундой в Абхазии. Авария произошла утром в понедельник, 8 июля.

По данным МВД Абхазии, в результате столкновения с легковым автомобилем маршрутка Volkswagen, в которой были 15 пассажиров, опрокинулась на бок. По предварительным данным, среди пострадавших есть семеро российских туристов из Санкт-Петербурга, Астрахани и Казани.

Как сообщает РИА Новости , пассажиры получили ушибы и порезы от разбитого стекла.

News.ru писал о том, что два человека пострадали в результате столкновения двух автомобилей и мотоцикла. ДТП произошло во вторник, 9 июля, около полуночи на Кутузовском проспекте в районе дома № 48.