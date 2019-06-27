https://static.news.ru/photo/85c05892-98a0-11e9-a69a-fa163e074e61_1024.jpg Фото: vk.com/buryatiya.life

Ространснадзор проверит авиакомпанию «Ангара», которой принадлежит пассажирский самолёт Ан-24, загоревшийся после аварийной посадки в аэропорту Нижнеангарска.

Инцидент произошёл утром 27 июня. Лайнер, направлявшийся в Улан-Удэ, был вынужден вернуться в аэропорт вылета из-за внезапно отказавшего двигателя. При посадке борт выехал за пределы взлётно-посадочной полосы и столкнулся со зданием очистных сооружений, сообщает РИА Новости .

В результате авиакатастрофы на месте погибли два пилота, ещё 22 человека обратились за помощью к медикам. Всего на борту находились 42 пассажира, включая годовалого ребёнка, который был госпитализирован.

Ранее News.ru писал о том, что тела двух погибших членов экипажа — командира и бортмеханика — извлечены из-под обломков самолёта Ан-24 в Нижнеангарске в Бурятии.