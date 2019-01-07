Альпинист погиб на Камчатке

Спасатели нашли тело альпиниста, который совершал в составе туристической группы восхождение по склону вулкана на Камчатке и сорвался в ущелье. Об этом сообщает правительство региона.
«К сожалению, альпинист погиб. Тело было обнаружено на восточном склоне Корякской сопки на высоте около 1700 м. В ближайшее время его доставят в Петропавловск-Камчатский», — приводятся слова зампреда правительства Камчатского края Сергея Хабарова на сайте региональной исполнительной власти.
Группа туристов из четырёх человек зарегистрировалась на восхождение в Камчатском поисково-спасательном отряде. Маршрут проходил по восточному склону Корякского вулкана.
Во время восхождения альпинисты разделились на две группы. Первая группа прошла маршрут и вернулась благополучно. Двое других скалолазов сорвались в ущелье на высоте около 3000 м. Одному мужчине удалось зацепиться на склоне и выбраться. Самостоятельные поиски 43-летнего сорвавшегося мужчины результатов не дали. На место выехали спасатели, которые обнаружили тело пропавшего.
Как сообщал News.ru, в октябре 2018 года восемь альпинистов погибли при восхождении на пик Гурджа Химал в Непале. В списке жертв числятся граждане Южной Кореи.