Альпинист погиб на Камчатке

https://news.ru/storage/news/6b485e8797f1ccf7a241a7c3cb446805/694a7517-f046-43f1-b960-af1236c90303_850.jpg Serguei Fomine/Global Look Press

Спасатели нашли тело альпиниста, который совершал в составе туристической группы восхождение по склону вулкана на Камчатке и сорвался в ущелье. Об этом сообщает правительство региона.

«К сожалению, альпинист погиб. Тело было обнаружено на восточном склоне Корякской сопки на высоте около 1700 м. В ближайшее время его доставят в Петропавловск-Камчатский», — приводятся слова зампреда правительства Камчатского края Сергея Хабарова на сайте региональной исполнительной власти.

Группа туристов из четырёх человек зарегистрировалась на восхождение в Камчатском поисково-спасательном отряде. Маршрут проходил по восточному склону Корякского вулкана.

Во время восхождения альпинисты разделились на две группы. Первая группа прошла маршрут и вернулась благополучно. Двое других скалолазов сорвались в ущелье на высоте около 3000 м. Одному мужчине удалось зацепиться на склоне и выбраться. Самостоятельные поиски 43-летнего сорвавшегося мужчины результатов не дали. На место выехали спасатели, которые обнаружили тело пропавшего.

Как сообщал News.ru, в октябре 2018 года восемь альпинистов погибли при восхождении на пик Гурджа Химал в Непале. В списке жертв числятся граждане Южной Кореи.