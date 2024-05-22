VK Fest назвали самым популярным музыкальным фестивалем России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

VK Fest признали самым популярным музыкальным фестивалем России. Исследователи OMI провели анализ, который показал, что узнаваемость VK Fest выросла до 70% за год. Такой показатель выше, чем у остальных музыкальных фестивалей страны.

Музыкальные фестивали входят в топ популярных событий, наряду со спортивными и городскими мероприятиями. Опрос независимой аудитории из разных городов страны показал, что 89% респондентов узнают о фестивалях из рекламы в интернете, соцсетей и от блогеров.

В среднем более половины посетителей VK Fest являются туристами из других федеральных округов, которые приезжают в Москву, Санкт-Петербург и Сочи специально на фестиваль. Кроме того, опрошенные назвали самыми популярными звездами фестиваля Диму Масленникова, Клаву Коку и Валю Карнавал.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге на VK Fest, который пройдет в парке 300-летия 29 и 30 июня, планируется не только музыка, но и различные мероприятия, включая лекции звезд кино и моды. Также гости смогут посетить встречи с авторами популярных пабликов «ВКонтакте», поиграть в настольные игры и посмотреть театральные представления. Также посетители фестиваля смогут послушать лекции звезд бизнеса и журналистики, поиграть в видеоигры на открытом воздухе и побывать в зоне виртуальной реальности и технологий будущего.