На VK Fest в Петербурге организуют развлекательные зоны по интересам

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

В Санкт-Петербурге на VK Fest, который пройдет в парке 300-летия 29 и 30 июня, планируется не только музыка, но и различные мероприятия, включая лекции звезд кино и моды. Также гости смогут посетить встречи с авторами популярных пабликов «ВКонтакте», поиграть в настольные игры и посмотреть театральные представления.

Помимо песен любимых исполнителей посетители фестиваля смогут послушать лекции звезд бизнеса и журналистики, поиграть в видеоигры на открытом воздухе и побывать в зоне виртуальной реальности и технологий будущего.

Также на мероприятии можно будет поучаствовать в пляжном волейболе, вейкбординге, танцах и других спортивных активностях. Кроме того, запланированы конкурсы, квесты, квизы, соревнования и мастер-классы на различные темы, от актерского мастерства до экстремальных видов спорта и йоги в гамаках.

Любители современной литературы, музыки и игр смогут посетить мастер-классы в шатре медиа ЮФ. Там же пройдут квизы, лекции и книжные «быстрые свидания».

Ранее cтал известен состав участников фестиваля VK Fest, организованного социальной сетью «ВКонтакте». В 2024 году на сцену выйдут группа «Звери», Ева Польна, Юлия Паршута, INSTASAMKA, Баста, CREAM SODA, «Три дня дождя» и Mary Gu.