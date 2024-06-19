В Новой Третьяковке открылась фотовыставка «Стена и Слово»

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Священнослужитель на открытии выставки «Стена и Слово. Русский монастырь на границе с небом. Эдуард Бояков, Михаил Розанов» в Москве

В Новой Третьяковке на Крымском Валу 18 июня открылась фотовыставка «Стена и Слово. Русский монастырь на границе с небом». Авторами этого проекта выступили режиссер Эдуард Бояков и фотохудожник Михаил Розанов. Как отметил Бояков, эта выставка объединяет тему православия, русского культурного кода с языком современного искусства.

Нет ничего естественнее, чем, исследуя русские эстетические ландшафты, обратить внимание на русский монастырь. Исторически это явление всегда было в центре русского города и демонстрировало русскую красоту. Главные архитекторы, художники, передовые для любой эпохи технологии были всегда исторически связаны с монастырями, — поделился он.

Каждый из 10 представленных действующих православных монастырей представлен девятью изображениями: один панорамный вид, далее — отдельные части фасада, вписанные в природный ландшафт.

Экспозиция расположилась в пространствах, объединенных сквозным черным лабиринтом. Каждое пространство посвящено одному из монастырей. В свою очередь, каждый из них обозначен своим вербальным кодом, который отражает ключевую миссию обители, например, Троице-Сергиева лавра — царство, а Серафимо-Дивеевский монастырь — праведность.

Выставка организована Русским художественным союзом совместно с корпорацией «Синергия».

Ранее Третьяковская галерея открыла выставку «Николай Рерих» в честь 150-летия со дня рождения художника. Это первая за 65 лет выставка художника, открытая в Третьяковке. Всего экспонировалось более 100 различных произведений из 18 музеев и архивов, в том числе Российского государственного исторического архива.