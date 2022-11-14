В Москве пройдет награждение победителей премии Urban Awards

Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Вручение премии MUF 2017 Community Awards

Торжественная церемония награждения 14-й Московской премии Urban Awards состоится 24 ноября в Hyatt Regency Moscow Petrovsky Park. Гостей мероприятия ждет максимально уютная атмосфера семейного праздника: welcome-зоны с коктейлями, изысканные разносолы и выступление артистов первой величины.

Рынок недвижимости — это одно большое, сплоченное сообщество, настоящая семья, где каждый стоит друг за друга. При этом все мы — организаторы премии, девелоперы, проектировщики, застройщики, архитекторы, банкиры и консультанты — на протяжении многих лет помогаем людям обрести комфортный, уютный дом. Поэтому не случайно темой вечера стала Urban Awards Family. Каждый из нас — часть urban-семьи! — рассказала гендиректор Urban Awards Ольга Хасанова.

Вести церемонию будут шоумен и певец Вячеслав Макаров, а также телеведущая Алла Михеева. Перед гостями выступит легендарная группа A’STUDIO.

Дресс-код мероприятия — шелковые, атласные женские комбинации и мужские костюмы в пижамном стиле.

В этом году в 14-й Московской премии Urban Awards примут участие 83 городских объекта от 50 девелоперов столичного региона. 16 сентября завершился двухнедельный этап объективной оценки, в течение которого анкеты участников проверяли на наличие необходимой проектной и разрешительной документации, соответствие сроков, а также на причастность заявленному классу выбранной номинации. Все прошедшие объекты стали номинантами Московской премии Urban Awards 2022.