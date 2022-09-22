В Московской премии Urban Awards примут участие 83 городских объекта

Фото: Пресс-служба Urban Awards

В этом году в 14-й Московской премии Urban Awards примут участие 83 городских объекта от 50 девелоперов столичного региона. На данный момент члены жюри продолжает проверку заявок, прошедших предыдущий этап оценивания. Торжественная церемония награждения победителей пройдет 24 ноября в Hyatt Regency Moscow Petrovsky Park.

16 сентября завершился двухнедельный этап объективной оценки, в течение которого анкеты участников проверяли на наличие необходимой проектной и разрешительной документации, соответствие сроков, а также на причастность заявленному классу выбранной номинации. Все прошедшие объекты стали номинантами Московской премии Urban Awards 2022.

На следующем этапе оценка объектов будет осуществляться членами жюри, которые распределены на четыре группы: комитет по оценке комфорт-класса и жилых комплексов МО, комитет по оценке бизнес-класса, комитет по оценке премиум-класса и комитет по оценке специальных номинаций. Период оценки проектов продлится неделю, после чего результаты будут переданы независимому аудитору для повторной проверки. В шорт-лист выйдут 3-5 комплексов, набравших максимальные оценки в своей номинации.

В мае 2022 года впервые в истории бизнес-класса был продан объект стоимостью более 1 млн рублей за квадратный метр. При этом доля реализованной недвижимости с прайсом квадратного метра от 500 тысяч рублей выросла сразу на порядок. Таким образом, на август 2022 года, в бизнес-сегменте установились цены, которые раньше были характерны только для премиальных новостроек.